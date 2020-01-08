أسعار الذهب تتقلب متأثرة بالضربة الإيرانية ضد قوات أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تقلبا، بعدما بلغت رقما قياسيا منذ سبعة أعوام، وعادت وتقلصت أرباحها، متأثرة بانعدام اليقين حول التوتر الأميركي الإيراني، في أعقاب هجوم إيران على قوات أميركية في العراق ردا على اغتيال قائد فيل القدس في حرسها الثوري، قاسم سليماني.

وصعدت أسعار الذهب فوق مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، في سبعة أعوام، في وقت سابق من اليوم، لكنها قلصت مكاسبها، مع ترقب مستثمرين رد فعل من البيت الأبيض.

وبحلول الساعة 10:30، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 في المئة إلى 1585.30 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار في وقت سابق 2.4 في المئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ آذار/ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى ‭‭1‬‬‭‭582.90‬‬ دولار للأوقية.

وقال المحلل من "ساكسو بنك"، أول هانسن، إن "الذهب يقلص بعض المكاسب في الوقت الحالي لأن الرد الانتقامي لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

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وتابع: "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب، حين تستيقظ الولايات المتحدة" مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2090 دولارا للأوقية بفعل استمرار شح المعروض، وفي أحدث تعاملات، ارتفع 1.3في المئة عند 2077.75 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 18.44 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل أيلول/ سبتمبر عند 18.85 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 967.85 دولار للأوقية.