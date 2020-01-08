نقص النوم يسبب السمنة.. ما الحل؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ونشرت مجلّة "فرويندن" الألمانيّة مؤخّرًا تقريرًا أوضحت فيه أنّ أضرار نقص النّوم لدى الأشخاص الّذين لا يحصلون على قسط كافٍ منه، لا تقتصر على زيادة الوزن فحسب، بل يعانون أيضا من زيادة في‬ ‫مستوى السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وتخزين الدهون.

وطرح تقرير المجلّة نصائح لتجنّب التأثيرات السيئة لهذا الهرمون، وتجنّب السّمنة الزائدة الّتي يسبّبها نقص النّوم:

أوّلًا، تنظيم النّوم:

من المهمّ الحرص على تنظيم دورة النّوم، بحيث تضمن الحصول على فترة كافية من النوم تمتد من 7 إلى 8 ساعات‬ ‫ليلا، مع تجنّب تناول الطّعام في الساعتين السابقين للنوم، بالإضافة إلى الحصول على ساعة من الراحة الذّهنيّة قبيل الدّخول إلى الفراش؛

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ثانيًا، ‫ممارسة الرّياضة:

تساعد الرّياضة على تفريغ التّوتّر والتّخلّص منه، كما تساهم في إفراز الأدرينالين الّذي يرفع الشعور بالسّعادة والتّوازن الهرموني، كذلك، تساهم في إجهاد الجسم لتدفعه إلى النّوم جيّدًا؛

ثالثًا، تناول الوجبات بشكل منتظم‬:

يساعد تنظيم الوجبات وتناولها بشكل يومي في تنظيم إفراز الهرمونات، ويوصي الخبراء بتناول ما بين ثلاث وأربع وجبات يوميًّا، مع الحرص على احتوائها على العناصر الغذائية اللّازمة، ووجود فترات بينية‬ ‫بين الوجبة والأخرى.