شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. دبي تعلق على توجيه تهديدات إيرانية للإمارة والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وجود تهديدات إيرانية موجهة ضد الإمارة، مؤكدا أن المعلومات المتداولة حول هذا الأمر ”إشاعات“.

وقال المكتب الحكومي على حسابه الرسمي في تويتر: يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخي الحذر والدقة لدى نشر مثل هذه الشائعات“.

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