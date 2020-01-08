شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخي الإيراني انتهاك جديد للسيادة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في محافظتي الأنبار وأربيل العراقيتين فجر اليوم بأنه يمثل انتهاكا جديدا للسيادة العراقية . وعدت البعثة في بيان صحفي مقتضب الهجمات الصاروخية الإيرانية تصعيداً للصراع, وانتهاكاً للسيادة العراقية، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس عاجلاً .

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