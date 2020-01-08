شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنبه شركات الطيران الوطنية من الأوضاع الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنة توصيات بتقييم المخاطر في المناطق ‏التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر وذلك نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. وأكد الهيئة في بيان لها اليوم أنها مستمرة في تقييم و مراقبة الوضع وستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه.

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