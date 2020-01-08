شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلقى بيان عن إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار بيان بشأن الوضع في إيران الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 1600 بتوقيت جرينتش.

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