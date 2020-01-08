اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الأربعاء، ان الأمريكان سيخرجون من العراق على اعلى مستويات الذل والهوان.
وقال الولائي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "المقاومين يقتلون أكثر من 17 الف أمريكي في العراق، فتقول أمريكا انهم 4500 فقط!، وتتوسل بالمقاومين والحكومة العراقية ان توقع اتفاقية وتنسحب ثم تقول انها لم تفعل!".
وأضاف ان "أمريكا أم الكذب وأبوه، وها هي اليوم تنزف رجالاً ونساءً وأموالاً وكرامة وتأريخ ثم تقول الأمور على ما يرام!".
وأضاف ان "أمريكا أم الكذب وأبوه، وها هي اليوم تنزف رجالاً ونساءً وأموالاً وكرامة وتأريخ ثم تقول الأمور على ما يرام!".
وأوضح الولائي :"ستخرجون من العراق على أعلى مستويات الذل والهوان، وما عين الأسد إلا قطرة من غيث سينهمر.. فانتظرونا.. نحن لا نضيع الدماء ولا ننسى ثأر الشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب سيد الشهداء: الأمريكان سيخرجون من العراق على أعلى مستويات الذل والهوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.