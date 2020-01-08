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صلاح يسخر من اتحاد الكرة المصري (صورة)

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2020-01-08 | 16:26

صلاح يسخر من اتحاد الكرة المصري (صورة)

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نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح صورة سخر فيها من منح جائزة أفضل اتحاد محلي في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
ونشر صلاح صورة عبر الاستوري بحسابه على موقع "إنستغرام" صورة لابنته مكة وهي تضحك، وعلق عليها: "وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى ..."، حسبما ذكر موقع "يورو سبورت".

وتأتي سخرية صلاح من اتحاد الكرة كحلقة جديدة لمسلسل الخلافات بين نجم واتحاد الكرة المصري، خلال الفترة الماضية، ووصلت الأمور إلى تهديد صلاح بالاعتزال الدولي وحذف كونه لاعبا في منتخب مصر من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويج اللاعب السنغالي ونجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب محلي في القارة السمراء للجزائري ونجم الترجي التونسي سابقا يوسف بلايلي.

وقال ماني خلال كلمته بعد تسلم الجائزة: "مساء الخير على جميع الحاضرين أنا اليوم سعيد بوجودي بينكم، أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وإلى فريقي وأهديها إلى جميع المصريين هنا، وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في الفريق ليفربول، إنه حقا يوما عظيما لي".

من جانبه، هنأ محمد صلاح زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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