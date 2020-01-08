صلاح يسخر من اتحاد الكرة المصري (صورة)

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2020-01-08 | 16:26
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وتأتي سخرية صلاح من اتحاد الكرة كحلقة جديدة لمسلسل الخلافات بين نجم ليفربول واتحاد الكرة المصري، خلال الفترة الماضية، ووصلت الأمور إلى تهديد صلاح بالاعتزال الدولي وحذف كونه لاعبا في منتخب مصر من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ماني خلال كلمته بعد تسلم الجائزة: "مساء الخير على جميع الحاضرين أنا اليوم سعيد بوجودي بينكم، أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وإلى فريقي وأهديها إلى جميع المصريين هنا، وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في الفريق ليفربول، إنه حقا يوما عظيما لي".
من جانبه، هنأ محمد صلاح زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.
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