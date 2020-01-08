صلاح يسخر من اتحاد الكرة المصري (صورة)

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويج اللاعب السنغالي ونجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب محلي في القارة السمراء للجزائري ونجم الترجي التونسي سابقا يوسف بلايلي.

وقال ماني خلال كلمته بعد تسلم الجائزة: "مساء الخير على جميع الحاضرين أنا اليوم سعيد بوجودي بينكم، أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وإلى فريقي وأهديها إلى جميع المصريين هنا، وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في الفريق ليفربول، إنه حقا يوما عظيما لي".

من جانبه، هنأ محمد صلاح زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.