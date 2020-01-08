الاولمبي التايلندي يسحق البحرين بخماسية ويتصدر مجموعة اسود الرافدين

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2020-01-08 | 16:11
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خسر منتخب البحرين أمام تايلاند المضيفة 0-5 اليوم الأربعاء على ستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسجل سوفانات مويانتا هدفين في الدقيقتين (12 و79) وسوباتشوك ساراتشارت في الدقيقة (47) والبديل جارونساك وونغورن هدفين في الدقيقتين (89 و90+2) من عمر المباراة.
وتعادل الاولمبي العراقي مع أستراليا 1-1 على ستاد ثاماسات في رانغسيت في وقت سابق اليوم الاربعاء.
وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق وأستراليا، في حين بقي رصيد البحرين خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي البحرين مع العراق، وأستراليا مع تايلاند.
وتعادل الاولمبي العراقي مع أستراليا 1-1 على ستاد ثاماسات في رانغسيت في وقت سابق اليوم الاربعاء.
وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق وأستراليا، في حين بقي رصيد البحرين خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي البحرين مع العراق، وأستراليا مع تايلاند.
المحرر: محمد خليل
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