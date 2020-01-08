اخبار العالم

الاولمبي التايلندي يسحق البحرين بخماسية ويتصدر مجموعة اسود الرافدين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-08 | 16:11

الاولمبي التايلندي يسحق البحرين بخماسية ويتصدر مجموعة اسود الرافدين

1,440 مشاهدة

خسر منتخب البحرين أمام تايلاند المضيفة 0-5 اليوم الأربعاء على ستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسجل سوفانات مويانتا هدفين في الدقيقتين (12 و79) وسوباتشوك ساراتشارت في الدقيقة (47) والبديل جارونساك وونغورن هدفين في الدقيقتين (89 و90+2) من عمر المباراة.

وتعادل الاولمبي العراقي مع أستراليا 1-1 على ستاد ثاماسات في رانغسيت في وقت سابق اليوم الاربعاء.


وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق وأستراليا، في حين بقي رصيد البحرين خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي البحرين مع العراق، وأستراليا مع تايلاند.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاولمبي التايلندي يسحق البحرين بخماسية ويتصدر مجموعة اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا