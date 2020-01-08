أكد رئيس الجمهورية برهم صالبح، الاربعاء، أن العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول لساحة للصراعات والتوتر، فيما جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوث دعو دول الاتحاد لاستقرار العراق وسلامة أمنه.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في بغداد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوث"، مبينا أنه "تم التأكيد على حماية السيادة الوطنية وحفظ امن العراق واستقراره، وتجنيب البلاد والمنطقة الصراعات العسكرية".
ونقل البيان عن صالح، قوله، إن "العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول إلى ساحة للصراعات والتوتر"، مشددا على "أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة في التعامل مع الأحداث الراهنة".
ونقل البيان عن صالح، قوله، إن "العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول إلى ساحة للصراعات والتوتر"، مشددا على "أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة في التعامل مع الأحداث الراهنة".
من جهته، جدد السفير دعم الاتحاد الأوروبي لـ "استقرار العراق وسلامة أمنه"، مؤكداً على "أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح: العراقيون متمسكون بوحدة بلادهم ويرفضون أن تتحول الى ساحة للصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.