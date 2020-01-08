بالوثيقة.. محامون عراقيون يرفعون دعوى قضائية ضد السفارة الاميركية

تنشر الخليج 365، بالوثيقة قيام عدد من المحامين العراقيين برفع دعوى قضائية ضد السفارة الامريكية في بغداد. وجاءت الدعوى بسبب ما قالوه المحامون بـ "استيلاء السفارة على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 180 دونماً في منطقة تعتبر من اهم مناطق العاصمة".

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