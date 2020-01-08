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السفير البريطاني يؤكد لصالح دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق

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دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الى ضرورة إيقاف الخروقات ومنع تحول العراق الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية، فيما أكد السفير البريطاني ستيفن هيكي دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاربعاء 8-1-2020 في بغداد، السفير البريطاني ستيفن هيكي".

وأكد صالح، بحسب البيان، على "أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، والتعاون من أجل ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشددا على "ضرورة إيقاف الخروقات لسيادة البلد، ومنع تحوله الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية".


من جانبه، أكد السفير البريطاني، "دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق"، مشيرا الى "أهمية ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع البالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة حاليا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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