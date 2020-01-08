السفير البريطاني يؤكد لصالح دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الى ضرورة إيقاف الخروقات ومنع تحول العراق الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية، فيما أكد السفير البريطاني ستيفن هيكي دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق.
وأكد صالح، بحسب البيان، على "أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، والتعاون من أجل ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشددا على "ضرورة إيقاف الخروقات لسيادة البلد، ومنع تحوله الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية".
من جانبه، أكد السفير البريطاني، "دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق"، مشيرا الى "أهمية ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع البالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة حاليا".
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