السفير البريطاني يؤكد لصالح دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاربعاء 8-1-2020 في بغداد، السفير البريطاني ستيفن هيكي".

وأكد صالح، بحسب البيان، على "أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، والتعاون من أجل ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشددا على "ضرورة إيقاف الخروقات لسيادة البلد، ومنع تحوله الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية".



من جانبه، أكد السفير البريطاني، "دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق"، مشيرا الى "أهمية ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع البالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة حاليا".