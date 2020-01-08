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نادي برشلونة قلق من الصراع الاميركي الايراني في العراق

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2020-01-08 | 15:28

نادي برشلونة قلق من الصراع الاميركي الايراني في العراق

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يشعر نادي بحالة من القلق الشديد بسبب توتر الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بسبب الأزمات السياسية بين أمريكا وإيران في الفترة الأخيرة.
وقامت إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بتوجيه صواريخ تجاه إحدى القواعد الأمريكية الموجودة في الانبار واربيل، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن" قلق برشلونة جعل الإدارة تدرس جميع الاحتمالات الممكنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن بعثة الفريق تتواجد في المملكة العربية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني".


وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة برشلونة تبحث بعض الحلول البديلة، إذا ما فُرضت بعض القيود أو المشاكل الجوية للعودة إلى إسبانيا، في حالة تفاقم الوضع بين أمريكا وإيران".

وعلى الرغم من المسافة الكبيرة بين إيران والعراق مع السعودية، لكن تريد الإدارة الكتالونية ضمان سلامة البعثة حتى انتهاء المشاركة في بطولة السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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