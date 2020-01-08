نادي برشلونة قلق من الصراع الاميركي الايراني في العراق

وقامت إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بتوجيه صواريخ تجاه إحدى القواعد الأمريكية الموجودة في الانبار واربيل، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن" قلق برشلونة جعل الإدارة تدرس جميع الاحتمالات الممكنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن بعثة الفريق تتواجد في المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني".



وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة برشلونة تبحث بعض الحلول البديلة، إذا ما فُرضت بعض القيود أو المشاكل الجوية للعودة إلى إسبانيا، في حالة تفاقم الوضع بين أمريكا وإيران".

وعلى الرغم من المسافة الكبيرة بين إيران والعراق مع السعودية، لكن تريد الإدارة الكتالونية ضمان سلامة البعثة حتى انتهاء المشاركة في بطولة السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

