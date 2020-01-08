البعثة الأممية بالعراق تطالب بضبط النفس وتدين تصعيد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الأربعاء، إلى ضبط النفس واستئناف الحوار، بعد القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين تؤويان جنوداً أمريكيين وأجانب، معتبرة أنه لا ينبغي أن يدفع العراق "ثمن تناحرات خارجية".



وقالت البعثة الأممية إن "الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار، لن تؤدي إلا لتصعيد الصراع، وهي تنتهك السيادة العراقية مجدداً، العنف غير المبرر له آثار متوقعة".



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبدالمهدي، رفضه أي انتهاك لأراضي العراق من قبل أي طرف، داعيا إلى ضبط النفس ومنع التصعيد.

جاء ذلك عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.