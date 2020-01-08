الكشف عن هوية المتعاقد الأمريكي مفجر الأزمة بين طهران وواشنطن

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء، عن هوية المتعاقد الأمريكي الذي قتل في قصف لمليشيا كتائب حزب الله العراقية ضد قوات التحالف الدولي، ما تسبب في التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتعاقد هو نورس حميد، عراقي الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية ويعمل مترجما للقوات الأمريكية، كما أنه أب لطفلين، ويعيش في سكرامنتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحصل نورس حميد، 33 عامًا، على الجنسية الأمريكية عام 2017، وفقًا لأرملته التي تدعى "نور الخليلي".

وقُتل حميد يوم 27 ديسمبر/كانون الأول في هجوم لمليشيا كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك شمالي العراق.

الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من جنود قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، دفع ترامب إلى إصدار أوامر بقصف مواقع المليشيات العراقية.

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وتصاعد التوتر بقوة إثر محاولة عناصر المليشيا اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد عشية عيد الميلاد، ما دفع واشنطن إلى الرد بضربة انتقامية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب.

وقالت "واشنطن بوست" إن مقتل "حميد" جاء بمثابة صرخة استنفار لترامب، الذي كتب في تغريدة في 31 ديسمبر/كانون الأول: "قتلت إيران متعاقداً أمريكياً وأصابت كثيرين، قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوماً.. الآن تنسق إيران هجوماً على السفارة الأمريكية في العراق.. نحملهم المسؤولية كاملة.. نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية سفارتنا".

وأعيدت جثة نورس حميد إلى الولايات المتحدة ودُفن، السبت، في ساكرامنتو، كما قالت أرملته "نور الخليلي" في رسالة نصية لصحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "سكرامنتو بي" أن حميد قد دفن في مقبرة "ساكرامنتو الإسلامية الكبرى"، وأن الشركة التي يعمل بها، فاليانت إنتجراتد سرفيسز، ومقرها فرجينيا، دفعت تكاليف الجنازة.

ووصفت الشركة المتعاقد الأمريكي، في بيان مقتضب نُشر على موقعها على الإنترنت، أمس الثلاثاء، بأنه "جندي محترف للغاية في فريق فاليانت، الذي كان موضع تقدير واحترام من قبل زملائه".

وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا دوريس ماتسوي، التي تمثل منطقة سكرامنتو، في بيان: "اعتمد جيشنا الأمريكي على خبرة وكفاءة المترجمين في كل مهمة تقريبا حول العالم، وخاصة في العراق".

وأضافت: "لقد خدم نورس وضحّى من أجل أمتنا.. نحن جميعًا مدينون له بالفضل.. لا يسعني سوى أن أشد على يد أرملة نورس وأولادها في هذا الوقت".