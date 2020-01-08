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فريق أوكراني يتوجه إلى إيران بعد تحطم الطائرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الأربعاء 2020/1/8 06:27 م بتوقيت أبوظبي

جانب من حطام الطائرة المنكوبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن فريقا خاصا من رجال البحث والإنقاذ سيتوجه إلى إيران مساء اليوم للوقوف على أبعاد حادث تحطم طائرة الركاب بوينج 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

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وأوضح زيلينسكي أن أولوية بلاده في الوقت الحالي هي الوصول إلى حقيقة ما حدث والمسؤولين عن كارثة تحطم الطائرة بوينج "737" في إيران.

وفجر اليوم، تحطمت طائرة الركاب الأوكرانية في إيران، وأدت إلى مصرع 176 شخصا، وأعلنت طهران أن الحادث ناتج عن عطل فني، الأمر الذي دفع أوكرانيا إلى رفض التسرع من جانب طهران في الاستنتاجات حول أسباب حادث تحطم طائرتها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها لم تستبعد أن تكون قد أصيبت طائرتها بقذيفة.

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