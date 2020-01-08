3 إصابات بإطلاق نار بالعاصمة الكندية أوتاوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الكندية، الأربعاء، إصابة عدة الأشخاص إثر فتح رجل مسلح النار عليهم في أحد شوارع العاصمة أوتاوا.
وأضافت الشرطة أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص في شارع جيلمور القريب من البرلمان الكندي، ونُقل المصابون على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال متحدث باسم الشرطة الكندية على "تويتر" أن الشرطة تتعامل مع الحادث، ونصح المارة بتجنب المرور قرب منطقة الحادث.
ولم تُعرف بعد دوافع منفذ الهجوم وما إذا كان الحادث إرهابيا من عدمه.
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