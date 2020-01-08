البيت الأبيض: ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران  الساعة 11 صباحا بالتوقيت الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

واشنطن - الخليج 365

كشف مسؤول بالبيت الأبيض، عن موعد بيان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن إيران.



وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف لوكالة رويترز إن ترامب سيدلي ببيانه الساعة 11 صباحا بالتوقيت الأمريكي و1600 بتوقيت جرينتش.

وعقب القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق فجر اليوم الأربعاء، أكد ترامب أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم، مؤكداً أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وشدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وسبق ذلك أن عقد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

واطلقت إيران نحو 12 صاروخا باليستيا من قواعدها المحلية تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.

واستهدفت الصواريخ قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

والقاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل