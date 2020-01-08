مغردون يهاجمون تحالف الشر إيران وقطر وتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الدوحة طهران أنقرة - الخليج 365

هاجم مغردون، اليوم الأربعاء، تحالف الشر إيران وقطر وتركيا.



واعتبر الناشطون، أن هذا التحالف فقط على العرب، موضحين أن "إيران لم تجرؤ على إلحاق أي ضرر بأمريكا ولكنها ألحقت الضرر الكبير بالعرب بمساندة قطر وتركيا".

وشددوا على أن "هذا التحالف أصبح بمالايدع مجال للشك، مفتاح للشر مغلاق للخير، وعلى الشرفاء من العرب العمل على كسر هذا المفتاح،

لان جهودهم لن يسلم منها احد".

وذكر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن تركيا وإيران تسعى منذ القدم لتدمير الشعوب العربية لكي يتسنى لها نهب ثرواتها

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وقال رمزي الشعيبي، "كل مشاكل الوطن العربي والشرق الأوسط سببها".

أما ياسر اليافعي، " الصورة تتضح كل يوم ان ايران وتركيا يستخدمون ادواتهم في المنطقة، لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية على حساب الدماء العربية

لا ايران حريصة على الإسلام ولا تركيا وموقفهم مخزية من كل القضايا الإسلامية، والمؤسف انهم يستخدمون قطر وجماعات لتنفيذ أهدافهم".

وبين أن "مخطط إيران وتركيا يهدف الى السيطرة على باب المندب والسواحل الجنوبية عبر ادواتهم المحلية الحوثيين والاخوان وبدعم قطر".

وتابع "المسرح تعز والساحل الغربي وشبوة وابين وتحركات هذه المليشيا واضحة في هذه المناطق، وعلى التحالف ادراك هذا الخطر قبل فوات الأوان".

من جانبه، ذكر عماد الربيعي، أن تركيا ايران قطر اخونجيون حوثيون ويحاولون بشتى الطرق السيطره على الجنوب شبوه ابين وادي حضرموت بايدي الاخونجيون ويريدون دخول عدن الحوثي يريد دخول عدن عبر بوابه الجنوب الضالع ونقول لهم ان التحالف العربي قد قض طرفه عنكم فان اسود الجنوب ستسحقكم قريبا".

بدوره قال على المالكي، إخوان اليمن المدعومين من قطر وتركيا يرفعون رايات الثار والتهديدات والوعيد بالانتقام من الولايات المتحده الامريكيه ومصالحها في المنطقة.