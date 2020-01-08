شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مكتب حكومة دبي الإعلامي ينفي مزاعم تهديدات موجهة لإمارة دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 أكد المكتب الاعلامي لحكومة دبي، أن ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية.

Advertisements وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، فلم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني. وتابع مكتب حكومة دبي الإعلامي، "لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات".

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