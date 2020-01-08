شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفوجراف.. الإخواني خالد المشري عميل قطر وتركيا لتمزيق ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 طرابلس أنقرة الدوحة - الخليج 365 بث موقع "العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، انفوجراف عن الإخواني خالد المشري، عميل قطر وتركيا لتمزيق ليبيا.

Advertisements ويعيد" الخليج 365" نشر الانفوجراف الذي يظهر أن المشري واجه عقوبة السجن بعد التخابر والتآمر مع جهات أجنبية. وفي العام 2011 تولى منصب المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.

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