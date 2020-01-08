السويد تؤكد مقتل مواطنين من رعاياها ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

ذكرت وزيرة خارجية السويد، آن ليندا، أن مواطنين سويديين كانوا ضمن ضحايا ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت في إيران اليوم الأربعاء. وقالت ليندا في تغريدة لها: "ببالغ الحزن، تلقينا نبأ تحطم الطائرة في إيران. كان سويديون على متن الطائرة ولقوا حتفهم". وأعربت عن "تعازيها الصادقة لأقارب الضحايا. إنها مأساة لهؤلاء المتضررين وأسرهم وأصدقائهم"، مضيفة أنه "تم تفعيل استجابة وزارة الخارجية للأزمة". ووجهت نصائح للمواطنين السويديين في إيران للاتصال بأسرهم أو السفارة السويدية في طهران وتم إقامة خط ساخن خاص، حسب متحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية. وأضافت أن "وزارة الخارجية السويدية تسعى لتحديد عدد السويديين على متن الطائرة. وكان وزير خارجية أوكرانيا، فاديم بريستايكو قد قال في تغريدة له إن "10 مواطنين سويديين كانوا على متن الطائرة". وقدمت ليندا تعازيها لبريستايكو.

