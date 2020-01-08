فرنسا تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية على قاعدتين أمريكيتين بالعراق صباح اليوم الأربعاء. وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن "بلاده تعطي أولوية أكثر مما كانت عليه من قبل لنزع فتيل التوترات". يجب وقف دائرة العنف. مازالت فرنسا مصرة على العمل نحو تقليص التوترات". وأكدت فرنسا مجدداً تضامنها مع حلفائها وشركائها في التحالف ضد تنظيم داعش. كما أكدت أهمية مواصلة القتال ضد داعش، فيما أعربت عن احترامها للسيادة العراقية. وتابع وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده على اتصال مع جميع الأطراف لحثها على الالتزام بضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية. وكانت هيئة الأركان العامة الفرنسية قد أكدت أنه ليس هناك مصابين بين قواتها المنتشرة في العراق في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق الذي وقع صباح اليوم.

