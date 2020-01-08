ترامب زار إحداهما.. معلومات لا تعرفها عن قاعدتي ’’عين الأسد وأربيل‘‘.. وأخطر 4 فيديوهات للهجمات الإيرانية

كتب: ضياء السقا

شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين لأمريكا تديرها في العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، والثانية قاعدة عسكرية أخرى في أربيل، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه في غارة أمريكية ببغداد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".

معلومات لا تعرفها عن القاعدتين

كشف تقرير لصحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن قاعدة عين الأسد الموجود فى غرب بغداد بمحافظة الأنبار تتواجد بها كامب فلورس، التى زارها نائب الرئيس مايك بنس وزوجته وتناول فيها عشاء عيد الشكر العام الماضى مع عناصر الخدمة الأمريكية.

وبعد أعياد الميلاد عام 2018، قام ترامب وزوجته ميلانيا بزيارة مفاجئة للقاعدة، وأمضى بها ثلاث ساعات مع القوات.

وذكر التقرير أن قاعدت عين الأسد، استخدمتها القوات الأمريكية فى البداية عقب غزو العراق، وأصبحت ثاني أكبر قاعدة جوية بالولايات المتحدة خلال الغزو المعروف أمريكيا باسم عملية حرية العراق وانتهى في عام 2010.

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أما قاعدة أربيل الموجودة في كردستان العراق، زارها بنس أيضا، وألقى خطابا بين القوات وناقش المعركة ضد داعش.

أخطر 4 فيديوهات للهجوم الإيراني

وفي سياق متصل، نشر موقع "اليوم السابع"، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أخطر 4 فيديوهات للهجوم الإيراني على القاعدتين الأمريكيتين في العراق.