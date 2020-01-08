’’حرب عالمية فشنك‘‘.. بالأدلة.. أمركيا والعراق علمتا بالهجمات الإيرانية قبل تنفيذها

كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية عن أن أمريكا والعراق كانتا يعلمان بالهجمات الإيرانية على القاعدتين الأمريكيتين قبل تنفيذها، الأمر الذي دفع البعض للتكهن بوجود اتفاق مسبق بين الإدارة الأمريكية والإيرانية بشأن الضربات لحفظ ماء وجه الطرفين، وعدم التصعيد والدخول في حرب.

إيران أخبرت العراق بالهجمات

من جانبه، قال الجيش العراقي إنه تلقى رسالة شفوية من إيران، بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، قبل حدوثه، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر بشرية في ذلك الهجوم.

وأضاف المتحدث باسم الجيش العراقي، في بيان، الأربعاء أن إيران أبلغت بغداد أن "الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق دون أن تحدد مواقعها"، وأنه "في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل وفي مواقع أخرى".

وأوضح البيان، أن وزير الدفاع العراقي، أجرى اتصالات داخلية وخارجية لـ"احتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من أول ضحاياها".

وأكد البيان أن "العراق يرفض أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه"، وأن "الحكومة مستمرة في محاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض أبنائه للخطر"، مشيرًا إلى أن بغداد تدعو إلى "ضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة".

قناة أمريكية تلمح إلى اتفاق إيران وأمريكا على الضربات

وفي سياق متصل، قالت قناة "إن بي سي" الأمريكية، إن إيران "تعمدت" عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة "عين الأسد".

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وقالت مصادر للقناة إن إيران "تعمدت" عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة "عين الأسد"، حيث لم تخلف الضربة الإيرانية خسائر مهمة في القاعدتين، مما أثار تساؤلات بشأن مدى نجاح العملية، وما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين.

ونقلت القناة عن مصدر "مهم"، قوله "التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت عمدا الهدف"، مضيفا: "إيران تملك صواريخ عالية الدقة، ونحن نعلم ذلك، ونعلم أيضا أن بإمكانها ضرب هدفها بالطريقة الصحيحة في حال هي أرادت ذلك".

وأشارت القناة إلى أنه يبدو، ووفقا للتقرير الأولي، أن إيران ضربت الجزء غير المأهول من قاعدة الأسد، أما في أبريل فالصواريخ سقطت في أحد الحقول.

أمريكا كانت تعلم بالهجمات الأيرانية

من جانبها، كشفت قناة "سي إن إن" الإمريكية أن واشنطن كانت تعرف مسبقا بالضربات الإيرانية.

وأوضحت القناة: "كان للجيش الأمريكى ما يكفي من التحذيرات بشأن الضربة، مما جعل الجنود يطلقون صافرات الإنذار في الوقت المناسب ويختبئون في مكان آمن".

وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين لأمريكا تديرها في العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، والثانية قاعدة عسكرية أخرى في أربيل، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".