بعد الهجمات الإيرانية.. أمريكا تخلي قاعدتها على الحدود السورية العراقية التركية.. والكويت تكشف حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها

كتب: ضياء السقا

تناقلت وسائل إعلام كويتية خبرا منسوبا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حول تلقي نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، خطابا رسميا من قائد معسكر (عريفجان) في الكويت، بانسحاب القوات الأمريكية خلال ثلاثة أيام.

من جانبه، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الأربعاء أنه لا صحة لما تردد حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، لافتا إلى اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعلنت - في وقت سابق اليوم - اختراق حسابها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، بعد بث خبر مغلوط حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وأكدت الوكالة في بيان، أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

ولفتت انتباه المشتركين وقراء النشرة على الموقع الالكتروني، الى انه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعليه فإن الوكالة تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.

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أمريكا تخلي قاعدتها على الحدود السورية العراقية التركية

من ناحية أخرى، أخلت القوات الأمريكية قاعدتها العسكرية في خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية التركية بعد نحو ستة أشهر من تواجدها في القاعدة شمال شرق الحسكة، بحسب قناة الحدث.

وأشارت مصادر لوكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم ، حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد تمهيدا للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.

ويأتي ذلك في أعقاب قصف إيران قاعدتين عسكريتين لأمريكا تديرها في العراق، عن طريق صواريخ باليتسية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه.