مستشار أردوغان يوجه رسالة إلى مصر بعد إرسال 35 عسكريًا إلى ليبيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أرسلت أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك حتى الآن.

وكتبت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، نقلا عن أردوغان أن "تركيا ستتولى مهمة التنسيق، لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".

وصادق البرلمان التركي على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن بلاده لن تحارب مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا.

وتابع: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر، تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".

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