لافروف: بوتين وأردوغان يدعوان قوى النزاع الى هدنة ليل السبت في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، دعيا قوى ​الأزمة​ الليبية، إلى إعلان هدنة في ليبيا اعتبارا من ليلة السبت.

جاءت دعوة الرئيسين بوتين وأردوغان بعد لقائهما في مركز خليج للمؤتمرات في مدينة ​إسطنبول​.

ويأتي لقاء الرئيسين، قبيل مشاركتهما في افتتاح مشروع خط أنابيب "السيل التركي"، الناقل للغاز الروسي إلى ​أوروبا​ عبر الأراضي التركية.