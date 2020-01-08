لافروف: بوتين وأردوغان يدعوان قوى النزاع الى هدنة ليل السبت في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعيا قوى الأزمة الليبية، إلى إعلان هدنة في ليبيا اعتبارا من ليلة السبت.
جاءت دعوة الرئيسين بوتين وأردوغان بعد لقائهما في مركز خليج للمؤتمرات في مدينة إسطنبول.
ويأتي لقاء الرئيسين، قبيل مشاركتهما في افتتاح مشروع خط أنابيب "السيل التركي"، الناقل للغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
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