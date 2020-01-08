جاويش أوغلو: اردوغان وبوتين يدعوان إلى خفض التوتر بين إيران واميركا

أكد وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، ان "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ أكدوا على "ضرورة خفض التوتر بين إيران و​الولايات المتحدة​".

وتأتي هذه التصريحات بعد اطلاق ايران عدد من "​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد العسكرية الاميركية في العراق".