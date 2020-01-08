جاويش أوغلو: اردوغان وبوتين يدعوان إلى خفض التوتر بين إيران واميركا

أكد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، ان "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكدوا على "ضرورة خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة".
وتأتي هذه التصريحات بعد اطلاق ايران عدد من "الصواريخ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد العسكرية الاميركية في العراق".
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