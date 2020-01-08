الرئيس الأوكراني: فريق بحث وإنقاذ سيتوجه لإيران بعد حادث تحطم الطائرة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فريق بحث وإنقاذ سيتوجه الليلة لإيران بعد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا الى أن "أولويتنا معرفة الحقيقة وتحديد الجهة المسؤولة عن الكارثة".
وكان التلفزيون الإيراني اعلن أن حريقا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها. وأعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية في بيان، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.
وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.
وكان التلفزيون الإيراني، أعلن مقتل جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.
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