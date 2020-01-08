جريصاتي ممثلا عون وسفراء ونواب وشخصيات زاروا السفارة العراقية معزين

زار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ممثلا بوزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​، وعدد من السفراء والنواب والشخصيات، السفارة ​العراق​ية في بيروت لتقديم واجب العزاء بنائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ابو مهدي المهندس الذي قتل بغارة اميركية في العراق، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة امين عبد الاله النصراوي واعضاء السفارة.

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