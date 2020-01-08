أردوغان: لا نريد أن تتحول المنطقة الى مسرح للأعمال القتالية

حذر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، من أن "طبول الحرب" تدق في المنطقة على خلفية التصعيد الحاد بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، مشيرا إلى أن ​تركيا​ تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة للتهدئة.

وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين مشروع "السيل التركي" في ​اسطنبول​ بمشاركة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، الى أن"التوتر بين جارتنا إيران وحليفتنا الولايات المتحدة بلغ مؤخرا حدا خطيرا لم نكن نتمناه".

واعتبر أردوغان أن تركيا لا تريد "أن تتحول ​سوريا​ أو ​لبنان​ أو ​العراق​ أو منطقة الخليج إلى مسرح للأعمال القتالية... تركيا حساسة جدا تجاه الأحداث الراهنة"، مشيرا الى أن تركيا تسعى "عبر القنوات الدبلوماسية لخفض وتيرة التصعيد في وقت تدق فيه طبول الحرب. وسنستنفر جميع الإمكانات المتوفرة لدينا حتى لا تغرق منطقتنا في الدماء والدموع".

ولفت أردوغان الى أنه أنه لا يحق لأحد أن يزج بكامل المنطقة وعلى رأسها العراق في دائرة النار، من أجل مصالحه الشخصية.

