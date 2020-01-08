الخارجية الروسية: ضرب إيران الأهداف الأميركية دليل على تصعيد حذرنا منه

أكدت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن "الضربة الصاروخية الإيرانية لأهداف أميركية في ​العراق​، دليل على تفاقم التصعيد الذي حذرت منه ​روسيا​ مراراً".

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