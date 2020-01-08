مارتن هوث: العراق لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين

أعلن سفير الاتحاد الأوربي في ​العراق​ ​مارتن هوث​ ، أن "العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين"، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار هوث إلى أن "​إيران​ تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة عين الأسد، وهذا بعد أن اشتكى العراق من انتهاك ​الولايات المتحدة​ لسيادته في الثالث من الشهر الحالي" مؤكداً أن العراق "لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

