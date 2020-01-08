مارتن هوث: العراق لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين

أعلن سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث ، أن "العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين"، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار هوث إلى أن "إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة عين الأسد، وهذا بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في الثالث من الشهر الحالي" مؤكداً أن العراق "لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.
وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الماضي عن إغتيال اللواء سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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