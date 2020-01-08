بيلوسي:يجب ضمان أمن الأميركيين بالعراق وعلى ترامب الكف عن استفزاز إيران

أكدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "تراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد ​الجيش الأميركي​ في ​العراق​ باهتمام، ويجب ضمان أمن العسكريين الأميركيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، داعية "ايران لـ"وقف العنف".

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