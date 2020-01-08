الحوثي: اميركا تخوض معركة مباشرة وبعدائية بمواجهة الأمة الإسلامية

أكد زعيم ​حركة انصار الله اليمنية​ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان "​أميركا​ و​إسرائيل​ هم أئمة الكفر في هذا العصر، وان شر أميركا امتد لينال شعوباً غير إسلامية كما حصل في فيتنام واليابان وغيرها، و​اميركا​ تخوض معركة مباشرة وبعدائية واضحة في مواجهة الأمة ​الإسلام​ية بأكملها".

وفي كلمة له، اشار الحوثي الى "عدم نسيان ما فعلته وتفعله أميركا في ​العراق​ و​أفغانستان​ وفلسطين، وما لحق ب​الشعب الفلسطيني​ طوال المراحل الماضية كان الدور الأميركي حاضرا بالدعم المفتوح لإسرائيل، وما من بلد ولا شعب في الأمة الإسلامية إلا وتحضر أميركا فيه بشكل عدائي استكباري، ولولا التدخل الأميركي وإدارتها للعدوان على اليمن لما وقع هذا العدوان"، لافتاً الى ان "الدور الأميركي دور أساسي في العدوان على اليمن إشرافا وإدارة وحماية سياسية وأسلحة تدميرية، وبعض السلطات أخضعت شعوبها إلى مستوى عدم خروجها في ​تظاهرة​ منددة بإسرائيل، ولو سلمنا لحالة التبعية لأميركا وإسرائيل لكنا فقدنا جوهر ومبادئ الإسلام"، موضحاً ان "المنافقون والخونة خضعوا لأميركا، يعادون من تعادي ويوالون من توالي".