بعثة الأمم المتحدة بالعراق: لضبط النفس فورا واستئناف الحوار لحل مختلف القضايا

دعت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​العراق​، "جميع القوى إلى ضبط النفس فوراً واستئناف الحوار لحل مختلف القضايا"، مشيرةً الى انه "لا يجب أن يدفع العراق ثمن الخصومات الخارجية، لاسيما التوتر القائم بين ​ايران​ و​الولايات المتحدة الاميركية​، وان الهجمات الصاروخية في ​أربيل​ و​الأنبار​ لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع".

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