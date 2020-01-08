الخارجية الإماراتية: كافة الأنشطة في الامارات وبجميع قطاعاتها تسير بشكل اعتيادي

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية ان "التطورات الراهنة في ​الشرق الاوسط​ لن تؤثر على ​الدولة​ أو المواطنين أو المقيمين داخل ​الامارات​، وان كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها تسير بشكل اعتيادي"، مؤكدةً "أهمية عدم التصعيد وأن منطق الحوار العقلاني هو الحل الأمثل لحل مختلف النزاعات".

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