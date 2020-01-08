الشرطة الكندية: سقوط العديد من الجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

أعلنت ​الشرطة الكندية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عناصرها يتعاملون بشكل منسق مع ​إطلاق نار​ في شارع غيلمور"، مشددة على أن "التقارير الأولية تتحدث عن سقوط كثير من الجرحى"، داعية "السكان المحليين الابتعاد عن موقع الحادث".

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