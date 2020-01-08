كشف محرر الشؤون العربية في صحيفة ​هآرتس​ ​جاك خوري​ انه "وفقًا للتقارير التي تلقتها صحيفة "هآرتس"، فإن ​طائرة​ أميركية تقل جنوداً أميركيين أصيبوا في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية، هبطت في ​تل أبيب​ قبل ساعات"، لافتا الى انه "بناءً على مصادر مطلعة، تم نقل 224 جندياً مصاباً إلى ​مستشفى​ تل أبيب سورسكي الطبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحافي بهآرتس: طائرة اميركية نقلت جنوداً أميركيين الى اسرائيل بعد اصابتهم بالهجوم الصاروخي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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