الرئيس العراقي: نرفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية حسابات بين ايران واميركا

دان الرئيس العراقي برهم صالح، "الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الاميركية في العراق"، مؤكداً "رفضه تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات بين ايران والولايات المتحدة الاميركية".
وتأتي هذه التصريحات، بعد ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية اغتيال اميركا، قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس".
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