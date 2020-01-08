الرئيس العراقي: نرفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية حسابات بين ايران واميركا

دان الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، "الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الاميركية في العراق"، مؤكداً "رفضه تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات بين ايران و​الولايات المتحدة الاميركية​".

وتأتي هذه التصريحات، بعد ارتفاع منسوب التوتر بين ​واشنطن​ وطهران على خلفية اغتيال اميركا، قائد قوة القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ في العراق ابو مهدي المهندس".