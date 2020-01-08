ظريف: تم ابلاغ الحكومة والقوات العراقية المسلحة بالهجمات قبل وقوعها

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أنه "تم ابلاغ الحكومة والقوات العراقية المسلحة بالهجمات على مواقع عسكرية أميركية قبل وقوعها ونحن نحترم العراق بشكل كامل"، وأن "امتزاج دماء الشعبين العراقي والإيراني سيزيد الانسجام والوحدة بين الشعبين".

وجاء كلام ظريف خلال مشاركته في مراسم التأبين في السفارة العراقية بطهران.

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.