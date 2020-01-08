رئيس مجلس النواب العراقي: ندين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية

دان رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ ما وصفه بـ"الانتهاك الإيراني" للسيادة العراقية"، داعيا "​الحكومة العراقية​ لاتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال"، مشدداً على "ضرورة ضبط النفس وتغليب الحكمة".

هذا وكان قد أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في وقت سابق استهداف قاعدتين عسكريتين أميركيتيين في العراق، ردا على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​".