النشرة: انقطاع بعض الطرق في نطاق زحلة بسبب تراكم الثلوج

افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة عن "تساقط ​الثلوج​ بكثافة في المدينة وفي بعض القرى بقضائها، في وقت انقطعت فيه عدد من الطرقات بسبب تراكم الثلوج".

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