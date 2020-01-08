قائد الجيش تداول مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلام بأوضاع لبنان والمنطقة

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة Gilles Michaud، يرافقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش؛ وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

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