التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

افادت ​غرفة التحكم المروري​ ان "​طريق ضهر البيدر​ مقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​، ونتيجة لانزلاق بعض المركبات ما ادى الى ازدحام مروري خانق، وعناصر من ​مفرزة سير زحلة​ تعمل على المعالجة".

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