أبو الحسن: العودة لطرح حكومة تكنوسياسية يعني حكومة اللون الواحد المستفزة

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، على أنّ "العودة إلى طرح حكومة تكنوسياسيّة ربطًا بالأحداث الإقليميّة الأخيرة، يعني حكومة اللون الواحد المستفزّة الّتي تَضع نفسها في مواجهة الانتفاضة الشعبيّة ومجموعة الدعم الدولية مع تأثيرات ذلك على لبنان".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "الانتباه جيّدًا"، مشدّدًا على أنّ "الأزمات تتراكم وصراخ الناس يتعاظم، ولا يحتمل الوضع أية رهانات أو إخفاقات".
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