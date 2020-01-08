أبو الحسن: العودة لطرح حكومة تكنوسياسية يعني حكومة اللون الواحد المستفزة

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، على أنّ "العودة إلى طرح حكومة تكنوسياسيّة ربطًا بالأحداث الإقليميّة الأخيرة، يعني حكومة اللون الواحد المستفزّة الّتي تَضع نفسها في مواجهة ​الانتفاضة​ الشعبيّة ومجموعة الدعم الدولية مع تأثيرات ذلك على ​لبنان​".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "الانتباه جيّدًا"، مشدّدًا على أنّ "الأزمات تتراكم وصراخ الناس يتعاظم، ولا يحتمل الوضع أية رهانات أو إخفاقات".