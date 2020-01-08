إتهامية بيروت صدقت قرار قاضي التحقيق بتخلية رئيس بلدية عرسال

صدقت الهيئة الاتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​ قرار قاضي التحقيق في بيروت ​وائل صادق​ بتخلية رئيس بلدية ​عرسال​ ​باسل الحجيري​. وعدلت الهيئة مقدار الكفالة ​المال​ية الذي رفعته الى عشرين مليون ليرة لبنانية، ومنعه من السفر لمدة عام بعدما كان قد أوقف بجرائم الإثراء غير المشروع والتزوير والاختلاس وهدر المال العام، بناء لشكوى مقدمة من المحامي ​حسن بزي​ بوكالته عن عدد من الناشطين في حراك عرسال.

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