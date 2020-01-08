قطع الطريق في سيروب صيدا لبعض الوقت احتجاجا على انقطاع الكهرباء

عمد الاهالي في منطقة سيروب - ضاحية صيدا الشرقية، الى قطع الطريق في المحلة لبعض الوقت، بالعوائق ومستوعبات ​النفايات​، احتجاجا على انقطاع ​التيار الكهربائي​ من جهة وتقنين ساعات التغذية من قبل اصحاب ​المولدات​ الكهربائية من جهة ثانية، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة لما لها من اثر سلبي على حياتهم اليومية.

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