أفادت معلومات ​صحفية​ بأنّ جزءًا من العاصمة ​بيروت​ يشهد منذ الثانية والنصف فجر اليوم، انقطاعا شبه متواصل في ​التيار الكهربائي​ في عدد كبير من الاحياء.

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كانت هذه تفاصيل خبر قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق بيروت منذ 2:30 فجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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